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У РФ все "за планом", а наступ уповільнили спеціально: версія Шойгу по "спецоперації"

Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "спецоперація" в Україні "йде за планом", а наступ РФ нібито сповільнила спеціально.

Про це він сказав на нараді міністрів оборони країн-учасниць ШОС, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як стверджує російський міністр, окупаційні війська "прагнуть мінімізувати жертви" серед цивільного населення.

"Операція в Україні йде за планом, всі завдання будуть виконані. Уповільнення темпів наступу в ході "СВО" - свідоме рішення, обумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільних", - сказав він.

Як відомо, за шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45700 військовослужбовців. Тільки за минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 окупантів.

Також вночі українські війська збили російський ударний вертоліт Ка-52.

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