У РФ все "за планом", а наступ уповільнили спеціально: версія Шойгу по "спецоперації"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "спецоперація" в Україні "йде за планом", а наступ РФ нібито сповільнила спеціально.
Про це він сказав на нараді міністрів оборони країн-учасниць ШОС, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як стверджує російський міністр, окупаційні війська "прагнуть мінімізувати жертви" серед цивільного населення.
"Операція в Україні йде за планом, всі завдання будуть виконані. Уповільнення темпів наступу в ході "СВО" - свідоме рішення, обумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільних", - сказав він.
Як відомо, за шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45700 військовослужбовців. Тільки за минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 окупантів.
Також вночі українські війська збили російський ударний вертоліт Ка-52.
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