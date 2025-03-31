РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту

Что известно о новом возможном наступлении РФ

В последнее время появляются сообщения о подготовке Россией к новому масштабному наступлению на Украину. Одно из которых было опубликовано информационным агентством Associated Press (AP).

Издание, ссылаясь на украинских представителей правительства, военных и аналитиков, написало, что это наступление может начаться в ближайшие недели и продлиться от шести до девяти месяцев, то есть почти весь 2025 год. Мол, Кремль намерен начать наступление по 1000-километровой линии фронта с целью укрепления своих переговорных позиций в контексте прекращения огня.

Украинские официальные лица и военные аналитики ожидают, что основные удары могут быть направлены на северо-восточные регионы, в частности Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Об этом в частности говорил и сам президент Владимир Зеленский.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель", - заявил он во время саммита в Париже 27 марта.

Карта: действия ВСУ в Белгородской и Курской областях являются превентивными мерами для срыва планов России по подготовке операций против Украины (google.com/maps)

Верховный главнокомандующий вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским сообщали о росте атак российских войск на этих направлениях, включая активность диверсионных групп и попыток прорыва границы.

Зеленский также напомнил, что Россия хотела начать операцию еще 8 месяцев назад, но тогда наступление удалось остановить благодаря действиям украинской армии на Курском направлении. Сейчас враг снова накапливает силы.

Некоторые украинские командиры, пишет AP, обеспокоены тем, что Москва может перебросить войска, "закаленные" в боях под Курском, в другие районы на востоке Украины.

В то же время, аналитики, в частности Института изучения войны (ISW) считают, что россияне вряд ли перебросят силы с Курщины в частности для продвижения в сторону города Сумы. По их мнению, у РФ не хватает оперативных резервов для проведения масштабной операции, поскольку все имеющиеся силы задействованы на других участках фронта.

Также аналитики утверждают, что у агрессора нет достаточно сил для операций против таких крупных городов как Сумы, Харьков или Запорожье. Поскольку Россия понесла большие потери в личном составе и технике за годы войны. А начиная с зимы 2022-го, Россия не продемонстрировала способности проводить сложные операции с одновременным наступлением на нескольких направлениях.

Как и где враг может наступать: оценка эксперта

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, российские войска не смогут провести именно новое "масштабное наступление" по всему фронту, как об этом пишут в СМИ.

"Фронт у нас 2000 км. Если взять активные участки, там где действительно происходят боевые действия, то там где-то 1200 км. Чтобы наступать на таком фронте, им надо где-то пару миллионов именно солдат, которые будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, атаковать. У них такого количества просто физически нет. У них, может, 200 тысяч есть максимум", - говорит Нарожный в комментарии РБК-Украина.

По оценке эксперта, сейчас у российской армии на временно оккупированных территориях Украины и тех, которые "соприкасаются" с Украиной сосредоточено максимум 500 - 600 тысяч военных. И при этом не все они участвуют в боевых действиях, а где-то треть из них.

"Наступление однозначно будет. Но вопрос стоит на каком направлении оно более вероятно и его реальные масштабы. Я думаю, что реальные масштабы - это 50-60 тысяч, которыми они могут наступать на одном каком-то участке фронта", - считает Нарожный.

Впрочем, остается вопрос, какой именно это будет участок. Эксперт не исключает, что это может быть Донбасс. Но там оккупанты увязли очень сильно под Покровском.

Карта: оккупанты имеют проблемы с логистикой под Покровском (deepstatemap)

"Сказать, что у них есть какие-то перспективы - я бы не говорил, что они могут как-то поменять ту ситуацию, которая там сложилась. Направление Сумы, Харьков - здесь тоже очень трудно сказать. Это вероятное направление",- отмечает Нарожный.

Он объясняет, что на этих направлениях может произойти российское наступление, но сейчас ВСУ делают все, чтобы исключить его или сделать его очень неуспешным. В частности, этому способствует плацдарм в Курской области.

"Во-вторых, если посмотреть на то, что в Белгородской области происходит, то там есть тоже заход на территорию РФ. Кроме того, наша авиация там уничтожает инфраструктуру. В первую очередь мосты, переправы и т.д. Это все для того, чтобы российским войскам было трудно наступать с территории Белгородской области, которая граничит с Сумской и Харьковской", - говорит собеседник.

По мнению эксперта, если новое наступление российских войск будет, то где-то в мае, когда погода будет способствовать. А до того будут бои, но они не будут иметь большого масштаба.

"Предотвратить это наступление мы не можем. То есть полностью исключить его нельзя, а остановить - да, это реально", - добавляет эксперт в ответ на вопрос, можно ли предотвратить новое возможное наступление агрессора.