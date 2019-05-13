РФ планує набрати мільйон дітей до військової організації, - InformNapalm

Всеросійський мілітарний рух "Юнармія" нараховує вже понад 500 тисяч дітей, у Росії планують збільшити це число вдвічі - залучити до 1 млн дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Розвідувальна спільнота повідомляє, що за останні 10 років в Росії збудовано добре організовану і розгалужену систему військової підготовки дітей, яка швидко розвивається та охоплює все більше неповнолітніх, включно з дітьми дошкільного віку. На даний момент до військової підготовки дітей віком від 3 до 18 років у Росії залучені Міноборони, Міносвіти і науки, ФСБ, МНС, МВС, Слідчий комітет, інші органи державної влади Росії, Російська Православна Церква (РПЦ), різноманітні парамілітарні організації.

"Замість пошуку і розвитку талантів у сфері науки, техніки, культури чи гуманітарних дисциплінах, Кремль обирає будувати багатомільйонну армію: здійснює масштабний пошук та відбір рекрутів і готує до майбутніх війн. Станом на 8 травня 2019 року понад 500 тис. дітей вступило до всеросійського мілітарного руху "Юнармія", - йдеться в статті.

Діяльність центрів "Юнармії" буде забезпечуватися Міністерством оборони РФ. Крім того, заступник міністра оборони РФ, начальник головного військово-політичного управління збройних сил РФ Андрєй Картаполов заявив, що "Юнармія" в 2019 році має з'явитися в усіх школах Росії - близько 42 тис. шкіл.

Втім "Юнармія" - це лише незначна частина комплексної системи військового виховання неповнолітніх. Масштаби залучення російських дітей до військової підготовки значно ширші. Мілітаризація швидкими темпами охоплює не лише дітей в школах, але й дитячих садочках. Зовсім маленьких дітей привчають співати воєнні пісні, малювати та моделювати військову техніку, грати у військові ігри.

Нагадаємо, раніше неурядова волонтерська організація InformNapalm ідентифікувала шістьох бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", які воюють в Сирії.