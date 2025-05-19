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Генштаб показал, как уничтожали крейсер "Москва": архивное видео удара

Понедельник 19 мая 2025 09:49
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Генштаб показал, как уничтожали крейсер "Москва": архивное видео удара Архивное фото: крейсер "Москва" (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные более трех лет назад уничтожили в Черном море российский крейсер "Москва".

Как сообщает РБК-Украина, Генеральный штаб ВСУ показал архивное видео удара по российскому кораблю.

В Генштабе уточнили, что была напечатана книга, посвященная уничтожению крейсера "Москва". Также было опубликовано видео, на первых кадрах которого показан момент удара по вражескому крейсеру - видно, как ракета попадает в нос корабля.

Обновлено в 10:30.

Генштаб удалил видео со своей страницы.

Что известно о крейсере "Москва"

Крейсер "Москва" был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве. Этот корабль длиной чуть более 186 метров и шириной почти 21 метр насчитывал полтысячи человек экипажа.

Как был уничтожен крейсер

В начале апреля 2022 года украинские войска потопили флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва".

Крейсер был атакован ракетами "Нептун" украинского производства. Корабль сначала был подбит, там возник пожар. Однако россиянам все же не удалось спасти "Москву", экипаж также пошел на дно.

Подробнее затопления российского крейсера - читайте в материале РБК-Украина.

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