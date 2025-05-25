РФ после паузы ударила по Украине ракетой Х-22: чем она опасна

Россия после длительной паузы ударила по Украине ракетой Х-22. Ее носителем является дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг - взрывная часть", - сказал Игнат.
По его словам, особенность этой ракеты - это применение по авианосным группам. Другая опасность Х-22 - это неточность. Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров.
"Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - отметил спикер.
Он добавил, что во время отражения сегодняшней атаки отличились зенитные группы во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage.
"Ракетные бригады показали высокую эффективность сбивания крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось", - сказал Игнат.
По его словам, рекордное количество дронов, которые сегодня оккупанты выпустили по Украине, свидетельствует, что враг наращивает производство ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов.
Ту-22М3 является носителем ракеты Х-22, которую называют "слепыми убийцами". Это противокорабельная ракета, которая была разработана в середине прошлого века. Эти ракеты являются единственными ракетами для Ту-22М3, которые подходят для ударов по наземным целям.
Масса боевой части Х-22 составляет до тысячи килограммов. Это больше, чем имеет аэробаллистическая ракета "Кинжал" и другие российские ракеты.
Напомним, что в апреле 2024 года украинские защитники впервые с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две ракеты Х-22.
Этой ночью РФ нанесла по Украине комбинированный удар - оккупанты выпустили 298 дронов и 69 ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.
Оккупанты атаковали 13 регионов. По всей Украине повреждено более 80 жилых домов.
В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области.
Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.
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