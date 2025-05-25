РФ после паузы ударила по Украине ракетой Х-22: чем она опасна

"В частности, сегодня была применена ракета Х-22, которая ранее часто применялась. Была какая-то пауза, и сегодня мы видим, что самолет Ту-23 запустил такую ракету, 950 кг - взрывная часть", - сказал Игнат.

По его словам, особенность этой ракеты - это применение по авианосным группам. Другая опасность Х-22 - это неточность. Допустимая неточность в радиусе поражения составляет 600 метров.

"Такой ракетой они снова атаковали Украину, что говорит об очередном террористическом намерении России против нашего народа", - отметил спикер.

Он добавил, что во время отражения сегодняшней атаки отличились зенитные группы во многих регионах, а также истребители F-16 и Mirage.

"Ракетные бригады показали высокую эффективность сбивания крылатых ракет. К сожалению, баллистика сегодня летела по разным регионам, и перехватить баллистику сегодня не удалось", - сказал Игнат.

По его словам, рекордное количество дронов, которые сегодня оккупанты выпустили по Украине, свидетельствует, что враг наращивает производство ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов.

Что известно о ракете Х-22

Ту-22М3 является носителем ракеты Х-22, которую называют "слепыми убийцами". Это противокорабельная ракета, которая была разработана в середине прошлого века. Эти ракеты являются единственными ракетами для Ту-22М3, которые подходят для ударов по наземным целям.

Масса боевой части Х-22 составляет до тысячи килограммов. Это больше, чем имеет аэробаллистическая ракета "Кинжал" и другие российские ракеты.

Напомним, что в апреле 2024 года украинские защитники впервые с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две ракеты Х-22.