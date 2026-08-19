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В РФ после атаки пылает завод одного из крупнейших производителей взрывчатки (фото)

08:04 19.08.2026 Ср
2 мин
Предприятие имеет более чем столетнюю историю и находится под санкциями нескольких стран
aimg Екатерина Коваль
Фото: густой дым над заводом виден с другого конца города (Getty Images)

В ночь на 19 августа беспилотники массированно атаковали Дзержинск в Нижегородской области. По предварительным данным OSINT-анализа, источник масштабного задымления над городом - территория оборонно-химического завода имени Свердлова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Очевидцы в Дзержинске ночью публиковали кадры массированной атаки дронов и густого дыма над городом.

По анализу фотографий, который провели в ASTRA, источник задымления с высокой вероятностью расположен именно на территории завода взрывчатых веществ имени Свердлова - это примерно в пяти километрах от многоквартирного дома, ранее повредившего беспилотник.

Завод имени Свердлова - градообразующее предприятие Дзержинска и часть военно-промышленного комплекса России. Это один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в стране с более чем столетней историей.

Фото: дым на заводе, зафиксированный 19 августа (t.me/astrapress)

Фото: OSINT-анализ, указывающий на атаку на завод (t.me/astrapress)

Предприятие находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Британии, Японии и Швейцарии - в частности, из-за поддержки действий, угрожающих территориальной целостности и суверенитета Украины.

Это не первый случай, когда завод попадает под удар украинских дронов - в частности, подобная атака уже происходила 30 апреля.

15 августа ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" - ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, а также аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, к которому ракеты летели около 900 километров. В тот же день в регионе раздавались мощные взрывы, и именно "Саваслейка" стала одной из целей.

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