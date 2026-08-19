В РФ после атаки пылает завод одного из крупнейших производителей взрывчатки (фото)

Очевидцы в Дзержинске ночью публиковали кадры массированной атаки дронов и густого дыма над городом.

По анализу фотографий, который провели в ASTRA, источник задымления с высокой вероятностью расположен именно на территории завода взрывчатых веществ имени Свердлова - это примерно в пяти километрах от многоквартирного дома, ранее повредившего беспилотник.

Завод имени Свердлова - градообразующее предприятие Дзержинска и часть военно-промышленного комплекса России. Это один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в стране с более чем столетней историей.

Фото: дым на заводе, зафиксированный 19 августа (t.me/astrapress)

Фото: OSINT-анализ, указывающий на атаку на завод (t.me/astrapress)

Предприятие находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Британии, Японии и Швейцарии - в частности, из-за поддержки действий, угрожающих территориальной целостности и суверенитета Украины.

Это не первый случай, когда завод попадает под удар украинских дронов - в частности, подобная атака уже происходила 30 апреля.