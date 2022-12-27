ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В РФ подтвердили назначение экс-главы СБУ куратором "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 01:21
В РФ подтвердили назначение экс-главы СБУ куратором "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ Фото: В РФ подтвердили назначение Якименко куратором "спецслужбы" оккупированной Херсонской области (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики действительно назначили бывшего главу СБУ времен президентства Виктора Януковича Александра Якименко куратором "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "МОСТ".

Информация об участии преступника в установлении в Херсонской области оккупационного режима появилась в СМИ еще в августе. Однако только сейчас соответствующие данные нашли свое подтверждение.

Издание пишет, что говорится о записи в российском "Едином государственном реестре юридических лиц", где указано, что оккупационную "спецслужбу" зарегистрировали 22 декабря.

"Она получила название "Государственная служба безопасности Херсонской области". Местом ее размещения российские захватчики определили здание Хозяйственного суда области по улице Театральной, 18 в Херсоне", - добавляет "МОСТ".

В РФ подтвердили назначение экс-главы СБУ куратором &quot;спецслужбы&quot; оккупированной Херсонской области, - СМИ

В РФ подтвердили назначение Якименко куратором "спецслужбы" оккупированной Херсонской области / Скриншот

Что известно о Якименко

Бывший глава СБУ времен беглого президента Януковича является действующим гражданином России и проходил службу в армии оккупантов.

В 2013 году его с нарушением законодательства назначили руководителем Службы безопасности Украины. В этой должности он "отличился" тем, что пытался втянуть СБУ в попытки власти подавить Евромайдан в феврале 2014 года.

Якименко после отстранения Януковича от власти сбежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан ему сообщали о подозрении не менее 4 раз - в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В 2020 году россиянина, по информации "Українські новини", заочно арестовал Печерский районный суд города Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра