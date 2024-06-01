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РФ подняла в атмосферу самолеты Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей

Суббота 01 июня 2024 01:49
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РФ подняла в атмосферу самолеты Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей Иллюстративное фото: Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска подняли в воздух не около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые, вероятно, направляются в зону пусковых рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирована активность 4-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс (Саратовская область), совершающих полет в направлении пусковых рубежей", - сообщили Воздушные силы.

В случае смены обстановки сообщим дополнительно.

Об особенностях самолетов Ту-95 ТС и их применении оккупантами – читайте в материале РБК-Украина .

Украинцы призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Также следует напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

РФ подняла в атмосферу самолеты Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей

Воздушная тревога в Украине

Напомним, по регионам Украины уже распространялся сигнал тревоги из-за запуска россиянами беспилотников по типу "Шахед". Вражеские дроны двигались из южных областей в центральные и северные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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Ту-95 Воздушные силы Украины Воздушная тревога
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