РФ подняла бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, над Украиной уже много дронов, - Игнат

"Есть информация о том, что были подняты в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и 160мс, и если, собственно, будут пуски, будут ракеты появляться, то обязательно об этом сообщим", - сказал Игнат.

По его словам, атака со стратегической авиации классическая. Россияне с дальних рубежей, то есть из района Каспия, Волгодонска или из Волгоградской области, запускают ракеты.

"Как это обычно бывает, несколько часов надо, чтобы добраться даже до центра нашей страны, поэтому есть время среагировать соответственно, я имею в виду, населению, понимать, что есть опасность и от "Шахедов", и от ракет, а также и баллистическая угроза", - отметил спикер.

Он рассказал, что сегодня враг нанес 10 ударов баллистическими ракетами по прифронтовым регионам - Днепропетровская и Харьковская область, есть попадания.

"К сожалению, пока мы сейчас информацию не подаем, потому что атака продолжается, в небе довольно большое количество сейчас беспилотников в центральной части нашего государства", - пояснил Игнат.

По его словам, много дронов фиксируется в таких регионах: Кировоградская, Винницкая область, Черкассы, и дальше из Сумской области на юг движется большая группа БПЛА.

По состоянию на 7:00 было зафиксировано около 240 беспилотников, а сейчас их уже более 400. И есть информация о других пусках с разных направлений.

"Поэтому имеем несколько такое повторение, как у нас было 23-24 апреля, когда в течение целых суток атаковали российские ударные дроны, так же это было с 31 марта на 1 апреля", - добавил спикер.

Игнат отметил, что противник использует как новые маршруты, новые дроны, которые он постоянно модернизирует, так и применяет новые тактики.

Так, сегодня около середины ночи началась более массированная атака, а под утро было меньше интенсивности.

"Сейчас же видим, наращивается и уже переходит так в дневную пору, что создает определенные, возможно, есть положительные, есть отрицательные моменты в том. Так что, возможно, где-то легче будет днем визуально замечать нашей противовоздушной обороне беспилотники, но все же противник таким образом и на население влияет, парализуя определенные отрасли в государстве, учреждения, деятельность, так же, как и учебные заведения и так далее", - подчеркнул спикер.

Однако он отметил, что результаты боевой работы в течение последних массированных атак довольно высоки.

"Было сбито много беспилотников, подавлено РЭБ, это процент составляет около 90%. Надеемся, что и в этот день наши защитники отработают не хуже", - добавил Игнат.