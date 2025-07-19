РФ перебросила на юг Украины новый полк, сформированный в Чечне, - Волошин

Он рассказал, что новый полк был сформирован по приказу российского диктатора Владимира Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации на 30 тысяч человек.

В частности, в рамках этого приказа каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.

"Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала республики Чечня", - заявил Волошин.

Также он пояснил, что россияне перебросили этот полк на юг, чтобы покрыть собственные потери, а также помочь своим оккупационным войскам на двух направлениях.

"Для чего здесь этот полк - это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - проиниормировал представитель сил обороны Юга.