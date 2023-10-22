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РФ перебрасывает новые силы на Таврическое направление. ВСУ назвали их главную особенность

Фото: РФ перебрасывает новые силы на Таврическое направление
Автор: Наталия Гурковская

Из-за больших потерь на Таврическом направлении оккупанты стягивают туда новые резервы с территории РФ. При этом новоприбывшие захватчики не ориентируются не только на поле боя, но даже на местности.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В связи с огромными потерями во время боевых действий, именно в личном составе, фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно из Российской Федерации", - говорит он.

По словам спикера, как результат, участились случаи, когда враг не ориентируется на местности и на поле боя.

"То есть они не осведомлены о том, что здесь происходит", - рассказал он.

Ситуация на фронте

Согласно сводке Генштаба на 10:00, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но ВСУ держат оборону, нанося врагу значительные потери. В частности, безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.

При этом по мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, российские войска и дальше будут пробовать наступать в районе Авдеевки Донецкой области. В ВСУ предполагают, что на этом направлении "игра продлится вдолгую".

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