РФ передала тело украинского воина с гранатой внутри

14:45 11.03.2026 Ср
2 мин
Таких случаев еще не было
aimg Елена Чупровская
Фото: репатриация тел погибших украинских военных (Getty Images)

В Черновцах во время вскрытия тела погибшего военного, которое вернули из России, нашли гранату.

Как пишет РБК-Украина, об этом Общественному рассказал начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Читайте также: В Украину вернули еще одну тысячу тел погибших

Тело передали из РФ в рамках обмена. Когда судмедэксперт начал вскрытие, нашел под кожей неразорвавшуюся гранату.

Снаряд попал через брюшную полость, прошел сквозь тело и застрял под правым бедром - но так и не взорвался.

Как только обнаружили гранату - весь персонал эвакуировали. В морг вызвали пиротехников.

"Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так - могла взорваться в морге", - рассказал Бачинский.

Взрывчатку уже находили ранее

По словам Бачинского, взрывчатку в возвращенных из РФ телах находили и раньше - преимущественно в карманах одежды. Но чтобы граната была внутри тела - такой случай произошел впервые.

Возвращение тел погибших: хроника обменов

Напомним, предыдущий обмен состоялся 26 февраля, когда Украина и Россия осуществили очередной раунд передачи тел погибших военнослужащих. В ходе этого обмена в Украину вернулись останки тысячи бойцов Сил обороны. 29 января Украина получила еще 1000 тел погибших военных.

Еще раньше, 19 декабря, украинская сторона получила более тысячи тел. По заявлению российской стороны, все они принадлежали украинским военным.

