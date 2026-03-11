РФ передала тело украинского воина с гранатой внутри

В Черновцах во время вскрытия тела погибшего военного, которое вернули из России, нашли гранату.
Как пишет РБК-Украина, об этом Общественному рассказал начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.
Тело передали из РФ в рамках обмена. Когда судмедэксперт начал вскрытие, нашел под кожей неразорвавшуюся гранату.
Снаряд попал через брюшную полость, прошел сквозь тело и застрял под правым бедром - но так и не взорвался.
Как только обнаружили гранату - весь персонал эвакуировали. В морг вызвали пиротехников.
"Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так - могла взорваться в морге", - рассказал Бачинский.
По словам Бачинского, взрывчатку в возвращенных из РФ телах находили и раньше - преимущественно в карманах одежды. Но чтобы граната была внутри тела - такой случай произошел впервые.
Напомним, предыдущий обмен состоялся 26 февраля, когда Украина и Россия осуществили очередной раунд передачи тел погибших военнослужащих. В ходе этого обмена в Украину вернулись останки тысячи бойцов Сил обороны. 29 января Украина получила еще 1000 тел погибших военных.
Еще раньше, 19 декабря, украинская сторона получила более тысячи тел. По заявлению российской стороны, все они принадлежали украинским военным.