РФ передала тело украинского воина с гранатой внутри

Тело передали из РФ в рамках обмена. Когда судмедэксперт начал вскрытие, нашел под кожей неразорвавшуюся гранату.

Снаряд попал через брюшную полость, прошел сквозь тело и застрял под правым бедром - но так и не взорвался.

Как только обнаружили гранату - весь персонал эвакуировали. В морг вызвали пиротехников.

"Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так - могла взорваться в морге", - рассказал Бачинский.

Взрывчатку уже находили ранее

По словам Бачинского, взрывчатку в возвращенных из РФ телах находили и раньше - преимущественно в карманах одежды. Но чтобы граната была внутри тела - такой случай произошел впервые.