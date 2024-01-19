РФ получает не менее 60% разведданных через социальные сети, - Генштаб
Вражеские спецслужбы получают не менее 60% разведывательных данных через социальные сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Необдуманно распространенные фото и видеоматериалы о деятельности Вооруженных сил Украины становятся для противника одним из основных источников разведывательной информации", - говорится в заявлении.
Отмечается, что следствием распространения таких публикаций может стать срыв военной операции, гибель украинских воинов и потеря вооружения и военной техники. В свою очередь авторы хайповых сообщений рискуют получить уголовные приговоры и оказаться за решеткой.
Что рекомендует Генштаб
Чтобы уберечь себя и приблизить нашу общую победу, не снимайте и не распространяйте информацию о:
- работу средств системы ПВО;
- перемещения и районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;
- арсеналы, базы, склады хранения материально-технических запасов, а также международной материально-технической помощи;
- предприятия, которые изготавливают новые виды вооружений, ремонтируют технику, боеприпасы и удовлетворяют другие военные потребности.
В то же время Генштаб призывает воздерживаться от распространения собственной "эксклюзивной" информации о ходе боевых действий или ходе выполнения боевых задач.
"Не распространяйте такую информацию на широкую общественность до ее подтверждения через официальные источники", - пишет Генеральный штаб ВСУ.
Военные добавили, что информационная тишина не позволит врагу узнать планы войска, сохранит украинские жизни и приблизит нашу общую победу.
Наказание для российских агентов
Ранее сообщалось, что Одесский житель помогал россиянам и выявлял позиции противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за госпредательство.
Также жителя Черкасс приговорили к девяти годам лишения свободы . Он передавал россиянам информацию о позициях ВСУ и противовоздушной обороне.
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