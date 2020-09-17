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У РФ відреагували на підтримку Данії по зупинці "Північного потоку-2"

Москва, Четвер 17 вересня 2020 19:45
У РФ відреагували на підтримку Данії по зупинці "Північного потоку-2"
Фото: МЗС РФ (flickr.com)
Автор: Андрій Козловський

Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що пропозиція влади Данії провести нову дискусію стосовно "Північного потоку-2" є лобіюванням планів США щодо зриву проекту. Вона вважає, що така ініціатива Копенгагена може негативно позначитися на відносинах країн.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Це чергова спроба данської влади перешкодити спорудженню "Північного потоку-2", - заявила Захарова.

За її словами, у цьому проекту є всі необхідні дозволи, щоб будівництво завершилося.

"Очевидно, що в даному випадку має місце недобросовісна конкуренція. Вашингтон напористо просуває свій СПГ на європейський ринок на шкоду європейським компаніям і їх споживачам... А Данія, використовуючи різний політичний камуфляж, виступає послідовним лобістом американських планів", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримала пропозиції представників німецької влади щодо зупинки будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що у Берліні розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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