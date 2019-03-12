РФ відправила 11 моряків на психологічну експертизу, - адвокат

11 березня заходи проводилися стосовно трьох моряків

Адвокат Николай Полозов заявил, что российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу уже для 11 захваченных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николая Полозова.

По его словам, ФСБ назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 захваченных моряков.

"Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще трех военнопленных украинских моряков... Всего по состоянию на текущий день следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных", - говорится в сообщении.

Так, 11 марта мероприятия проводились в отношении Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова.

Он также отметил, что защита была против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, адвокатами были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты украинских моряков смогут собрать первый пакет документов для направления индивидуальных жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) к середине марта.

Как писало РБК-Украина, замминистра юстиции Иван Лищина заявил, что единственный способ вернуть арестованных в России украинских моряков- действовать через Европейский суд по правам человека.