РФ в оккупированном Крыму начала новую волну фильтрационных мер, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму началась новая волна российских фильтрационных мер. В частности, враг блокирует целые районы и тщательно проверяет местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

"Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов", - говорится в сообщении.

Как пишет информационный ресурс, все происходит под видом военных учений "Барс-Крым". В то же время, местный гауляйтер Сергей Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений.

По информации ЦНС, подобные рейды россияне на временно оккупированных территориях Украины проводят регулярно. Так, недавно был усилен контроль всех гражданских людей, планирующих выехать из оккупированной части Херсонской области. Речь идет о тех украинцах, которые не обменяли гражданство Украины на паспорт РФ.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал всех неравнодушных вместе противостоять врагу. В частности, в случае наличия информации, безопасно проинформировать ресурс о местонахождении оккупационных войск РФ, технике врага и преступлениях коллаборантов.