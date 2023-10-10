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РФ в оккупации хочет организовать производство дронов, к работе будут привлекать детей

Фото: Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне планируют начать производить дроны для войны на оккупированной территории Украины. К этому процессу будут привлекать детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Россияне анонсировали сборку боевых дронов на оккупированной территории - прячутся за спинами гражданских и привлекают к этому детей", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, на оккупированной части Запорожской области россияне организуют производство боевых дронов. Они устроили мини-производство на базе "батальона Судоплатова", где служат наемники из России.

Также оккупанты планируют привлекать подростков и молодежь, чтобы научить их работе с дронами. 

"В дальнейшем планируют устроить "технопарк" для производства БПЛА, конечно спрятав его в жилых районах, чтобы прикрыться гражданскими жителями", - сказал Федоров.

Отдельно мэр города подчеркнул, что оккупанты с коллаборантами превращают захваченную часть Запорожской области в милитаризованную серую зону.

РФ использует дроны для атак на Украину

Британская разведка сообщила, что иранская помощь России в войне против Украины включала в себя сотни беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские боеприпасы. Иранские дроны-камидзе были ключевым элементом российской кампании по нанесению дальних ударов по Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что российские кафиры планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Об этом свидетельствуют данные разведки.

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