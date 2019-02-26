У РФ звинуватили ЗСУ у гибелі людей при підриві мікроавтобусу на Донбасі

СК РФ відкрив кримінальне провадження

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовное дело из-за подрыва 23 февраля на мине вблизи КПВВ "Еленовка" микроавтобуса, который перевозил гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СК РФ.

В РФ утверждают, что разделительный газон автомобильной дороги Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь перед КПВВ "Еленовка", підконрольного "ДНР", заминировали военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что 23 февраля на данном участке автодороги двигался микроавтобус с гражданскими лицами. При пересечении нейтральной зоны в направлении от населенного пункта Новотроицкое, что находится под контролем ВСУ, до населенного пункта Еленовка, что находится под контролем "ДНР", микроавтобус выехал на разделительный газон дороги, где произошел подрыв заминированного боеприпаса. 32-летний водитель транспортного средства погиб на месте, еще двое пассажиров - 85-летняя женщина и 59-летний мужчина получили ранения, от которых женщина позже умерла.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в СК РФ подчеркнули, что сейчас принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления, а также конкретных должностных лиц, которые "отдали и выполнили незаконные приказы о минировании местности".

РБК-Украина писало, что на оккупированной территории Донецкой области вблизи КПВВ "Еленовка" микроавтобус, который перевозил гражданских, подорвался на мине, в результате чего погибли 2 человека.

Напомним, 25 февраля на Донбассе один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.