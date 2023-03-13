РФ обстреляла три громады в Днепропетровской области: пострадало предприятие

В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.