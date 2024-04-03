РФ обстреляла село под Купянском: погиб мужчина, его 11-летний сын умер в больнице

"Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице", - написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец.

Обстрел Новоосиново

Российские войска обстреляли Новоосиново Купянского района (Куриловская община) около 17:00 2 апреля. В результате вражеского обстрела населенного пункта один человек погиб и один ребенок был ранен.

"59-летний гражданский мужчина погиб на месте. 11-летний парень с ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказал вчера Синегубов.

Утром 3 апреля ребенок скончался в больнице.

Напомним, в январе этого года в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Ранее здесь эвакуация проводилась частично.

Цифры

По данным Офиса генпрокурора, более 1818 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

"По состоянию на утро 3 апреля 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 538 детей погибли и более 1280 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 344, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 130, Николаевской - 103, Запорожской - 100.

Добавим, что 2 апреля из-за обстрела Днепра пострадали 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет.