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РФ обстреляла Херсон во время эвакуации из-за затопления города: ранены двое полицейских

Фото: РФ обстреляла Херсон во время эвакуации из-за затопления города из-за подрыва Каховской ГЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Херсон, двое полицейских получили ранения. Войска РФ атаковали город во время эвакуации местного населения из-за подрыва Каховской ГЭС 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон", – говорится в сообщении.

Так, во время этого обстрела двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время эвакуации в городе.

"Объявленная эвакуация людей вывозят. А россияне накрывают артиллерией", - добавили в МВД.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС на сейчас

Российские войска подорвали Каховскую ГЭС в 2:30 вторника, 6 июня. Станцию подорвали дистанционно. Эпицентром взрыва стал машинный зал.

Украинская разведка имеет тому доказательства. Кроме того, по данным ГУР, перед тем, как подорвать станцию, оккупанты дважды ее минировали - последний раз в апреле прошлого года.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, подрыв совершила 205-я мотострелковая часть российской армии. Якобы оккупанты сделали это "в состоянии аффекта" без понимания последствий.

По мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, у оккупантов как всегда "все пошло по плану". По его мнению, захватчики хотели лишь что-то повредить на станции, но не подрывать. В ОК "Юг" говорят, что осознав масштабы техногенной катастрофы, оккупанты спешно эвакуируются и сами.

На данный момент известно, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Херсон