RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ обстріляла Харківську область: багато поранених та загиблих, серед яких дитина

Фото: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов (objectiv.tv)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область. І якщо в Харкові обійшлося без постраждалих, то в регіоні - 4 загиблих та 7 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", - розповів він.

За його словами, внаслідок цих обстрілів загинули 4 людей. Поранення отримали загалом 7 людей.

"У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих", - розповів він.

Нагадаємо, напередодні в ході російського обстрілу Харкова та області постраждали три особи.

А в результаті обстрілу 26 травня в Харкові загинули дев'ять осіб, у тому числі п'ятимісячна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків