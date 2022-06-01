РФ обстріляла Харківську область: багато поранених та загиблих, серед яких дитина

На ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область. І якщо в Харкові обійшлося без постраждалих, то в регіоні - 4 загиблих та 7 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", - розповів він.
За його словами, внаслідок цих обстрілів загинули 4 людей. Поранення отримали загалом 7 людей.
"У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих", - розповів він.
Нагадаємо, напередодні в ході російського обстрілу Харкова та області постраждали три особи.
А в результаті обстрілу 26 травня в Харкові загинули дев'ять осіб, у тому числі п'ятимісячна дитина.
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