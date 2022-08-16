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РФ обстріляла Дніпропетровську область: є постраждалі, перебиті газопроводи

Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область. Від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Потрапив по Мар'янському та Великій Костромці Зеленодольської громади.

Поранено дві жінки - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід.

Нікопольський район армія РФ накрила вогнем двічі. По мирній території були 40 прильотів з "Градів" і 10 зі ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, гаражі та автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном і техніку місцевого агропідприємства.

Перебито газопровід і лінію електропередач. Без світла залишились дві тисячі людей. На місці працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, після опівночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, вибухи чули в Запоріжжі та Харкові.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли п'ять з дев'яти районів міста.

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Дніпропетровська область