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РФ обстрілює прикордоння Сумської та Чернігівської областей: зранку близько 30 "прильотів"

Фото: РФ продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей (ілюстрація/twitter com tsnua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Сьогодні вранці зафіксовано 4 вибухи мінометних мін калібру 120 мм, якими росіяни обстрілювали Новгород-Сіверську громаду. Під мінометним обстрілом опинилася Зноб-Новгородська громада, зафіксовано 12 прильотів мін калібру 120 мм", - йдеться в повідомленні

До того ж, як розповіли в ДПСУ, ствольна артилерія росіян вдарила по Білопільській громаді, прилетіло 12 снарядів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вночі завдали ракетного удару по місту Чугуїв, що під Харковом.

Додамо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Також ворог вдарив по Нікополю (Дніпропетровська область) з "Градів".

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