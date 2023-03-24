РФ обиделась на Словакию из-за МиГов для Украины и обвинила в нарушении соглашений

Москва заявила, что без ее согласия такие соглашения запрещены.

"Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 является "недружественным шагом" в отношении России и нарушением международных обязательств", - заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Как заявили в ведомстве, соглашение, заключенное между Словакией и Россией в 1997 году, запрещает любой из сторон без согласия другой стороны "передавать третьим странам вооружения и военную технику, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".

"Рассчитываем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - заявили в ФСВТС.

Напомним, 23 марта Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29.

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