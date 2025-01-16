РФ обманом заманила около 100 индийцев на войну против Украины, - WP

Российская Федерация обманом заставила около 100 граждан Индии воевать против Украины. И не спешит отпускать их по требованию индийских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Издание со ссылкой на заявление правительства Индии и беседы с семьями наемников по неволе пишет, что Россия заманила около 100 индийцев предложениями работы или образования. Но позже заставила служить в армии и воевать против Украины.

Отметим, в январе 32-летний электрик из южного штата Керала Бинил Бабу стал по меньшей мере десятым индийцем, погибшим на войне, что вызвало резкую реакцию со стороны властей.

"Этот вопрос был решительно поднят перед официальными лицами в Москве, а также перед российским посольством в Нью-Дели. Мы также повторили наше требование о скорейшем освобождении остальных индийских граждан", - говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Индии.

Кремль последовательно отрицает любые обвинения и обещает отпустить индийцев из вооруженных сил. Однако несмотря на тесные контакты между правительствами двух стран, те индийцы, которые попали в российскую армию, не могут избежать боевых действий.

"Предположительно мошенническая вербовка за последний год стала одной из постоянных точек напряженности между Индией и Россией, несмотря на то, что они расширяют свои экономические и военные связи", - пишет WP.