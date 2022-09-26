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В РФ обещают не вводить ограничений передвижения на фоне мобилизации

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Москва, Понедельник 26 сентября 2022 18:59
В РФ обещают не вводить ограничений передвижения на фоне мобилизации Фото: в РФ обещают не вводить ограничений передвижения на фоне мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России якобы не планируют вводить ограничения на передвижение граждан на фоне объявления мобилизации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, которое приводит ТАСС.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", - заявили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Напомним, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

При этом в понедельник, 26 сентября, РФ направила бронетранспортер к пункту пропуска на границе с Грузией для того, чтобы якобы не допустить "прорыва границы".

Также в Тюмени аэропорт Рощино запретил россиянам, которые получили повестку, покидать границы России. Такое же ограничение ввел аэропорт Внуково, который находится в Московской области.

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