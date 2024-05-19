В РФ новая атака дронов, один "упал" на территорию НПЗ в Краснодарском крае (видео)

"В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ", - говорится в сообщении.

Естественно, местные власти уже успели отчитаться, что, якобы пострадавших и разрушений и возгораний нет.

Кроме того, в Штабе якобы заявили о "подавлении" десяти дронов. Кроме того, дрон "упал" и в Кущевском районе.

"Возникло локальное возгорание, которое, по данным оккупантов, не затронуло территорию населенных пунктов.

"Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет", - отрапортовали в Штабе.

Взрывы в России

В ночь на 19 мая в Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар, по неофициальной информации - на местной нефтебазе.

Кроме того, в станице Кущевская Краснодарского края БПЛА атаковали военный аэродром.

Напомним, 17 мая россияне заявили о взрывах в Новороссийске (Краснодарский край РФ), под удар попал порт. Позже выяснилось, что это была операция спецслужб Украины. Так, СБУ и ГУР более сотнями дронов атаковали важные объекты РФ в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.