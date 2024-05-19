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В РФ новая атака дронов, один "упал" на территорию НПЗ в Краснодарском крае (видео)

Фото: в Краснодарском крае РФ атакован НПЗ 19 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России продолжают фиксировать последствия атаки дронов на Краснодарский край в ночь с 18 на 19 мая. Под ударом оказался и НПЗ, на территорию которого якобы "упал" дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативный штаб Краснодарского края РФ.

"В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ", - говорится в сообщении.

Естественно, местные власти уже успели отчитаться, что, якобы пострадавших и разрушений и возгораний нет.

Кроме того, в Штабе якобы заявили о "подавлении" десяти дронов. Кроме того, дрон "упал" и в Кущевском районе.

"Возникло локальное возгорание, которое, по данным оккупантов, не затронуло территорию населенных пунктов.

"Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет", - отрапортовали в Штабе. 

Взрывы в России

В ночь на 19 мая в Выборге Ленинградской области прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар, по неофициальной информации - на местной нефтебазе.

Кроме того, в станице Кущевская Краснодарского края БПЛА атаковали военный аэродром.

Напомним, 17 мая россияне заявили о взрывах в Новороссийске (Краснодарский край РФ), под удар попал порт. Позже выяснилось, что это была операция спецслужб Украины. Так, СБУ и ГУР более сотнями дронов атаковали важные объекты РФ в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.

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