РФ с ночи массированно атакует Харьков дронами: что известно о последствиях

Российские войска сегодня ночью и утром, 2 апреля, атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Враг ударил "Шахедом" по Киевскому району Харькова. На месте удара пожар. Другие детали выясняем", - отметил мэр города.
Впоследствии он сообщил, что в результате одного из прилетов вспыхнули несколько авто. Отмечается, что большинство ударов пришлись по Киевскому району города.
"Можно констатировать, что враг целился по объекту критической инфраструктуры", - добавил мэр Харькова.
По его словам, всего с 1 ночи до 8 часов утра россияне нанесли шесть ударов по Харькову.
Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Харьков, применяя различные средства поражения. Так, вчера вечером, 1 апреля, враг ударил боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Удар пришелся по жилой многоэтажке, в доме выбиты окна.
В ночь на 27 марта РФ атаковала многоквартирный дом - в ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали восемь человек.
До этого, утром 26 марта "Шахед" попал в землю рядом с рестораном, в результате чего пострадал один человек.
Кроме того, днем 25 марта под ударом дронов оказались сразу два района Харькова - Холодногорский и Новобаварский. В результате были повреждены дома, автомобили, пострадали люди.
Еще ранее, 24 марта, россияне атаковали дронами пригородный поезд "Слатино - Харьков". В результате удара были не только раненые, но и погибший.