РФ с ночи массированно атакует Харьков дронами: что известно о последствиях

08:23 02.04.2026 Чт
2 мин
В мэрии города рассказали о деталях вражеского удара
aimg Константин Широкун
Фото: РФ с ночи массированно атакует Харьков дронами ( facebook.com/DSNSZP)

Российские войска сегодня ночью и утром, 2 апреля, атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: РФ нанесла удар по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие

"Враг ударил "Шахедом" по Киевскому району Харькова. На месте удара пожар. Другие детали выясняем", - отметил мэр города.

Впоследствии он сообщил, что в результате одного из прилетов вспыхнули несколько авто. Отмечается, что большинство ударов пришлись по Киевскому району города.

"Можно констатировать, что враг целился по объекту критической инфраструктуры", - добавил мэр Харькова.

По его словам, всего с 1 ночи до 8 часов утра россияне нанесли шесть ударов по Харькову.

Обстрелы Харькова

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Харьков, применяя различные средства поражения. Так, вчера вечером, 1 апреля, враг ударил боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Удар пришелся по жилой многоэтажке, в доме выбиты окна.

В ночь на 27 марта РФ атаковала многоквартирный дом - в ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали восемь человек.

До этого, утром 26 марта "Шахед" попал в землю рядом с рестораном, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, днем 25 марта под ударом дронов оказались сразу два района Харькова - Холодногорский и Новобаварский. В результате были повреждены дома, автомобили, пострадали люди.

Еще ранее, 24 марта, россияне атаковали дронами пригородный поезд "Слатино - Харьков". В результате удара были не только раненые, но и погибший.

