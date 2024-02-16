ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ никогда не прекращала мобилизацию, в армию было отобрано 300 тысяч заключенных, - Буданов

Пятница 16 февраля 2024 15:42
UA EN RU
РФ никогда не прекращала мобилизацию, в армию было отобрано 300 тысяч заключенных, - Буданов Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения в Украину не прекращала мобилизацию в свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в Facebook и в интервью французскому изданию Liberation .

По его словам, Россия никогда не прекращала мобилизацию людей в оккупационную армию.

"Государство-агрессор никогда не прекращало набирать людей в оккупационную армию. Ежемесячно в России мобилизуют по меньшей мере 30 000 человек", - говорит Буданов.

Руководитель ГУР рассказал, что в конце прошлого года Россия отобрала более 300 тысяч для вступления в армию.

Следует заметить, что в СМИ в последние дни распространяется информация о новой волне мобилизации в России. В частности, речь идет о том, что российский диктатор Владимир Путин стремится мобилизовать более 400 тысяч человек.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Война России против Украины Мобилизация в России
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США