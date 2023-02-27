Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев и встать перед выбором, - ISW
Президент РФ Владимир Путин в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса и необходимостью расширять количество "срочников".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Российская призывная система ежегодно призывает на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, чтобы в будущем получить увеличение мобилизационного ресурса.
Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту количества физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.
Ранее сообщалось, что россияне начали активно мобилизовать мужчин призывного возраста в регионах Кавкза.
Также напомним, что Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона военнослужащих.
Добавим, что недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.
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