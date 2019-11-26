У РФ назвали умову для успіху нормандського саміту

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Глушко назвав умову для успішних переговорів нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

За його словами, це умова покаже дієвість нормандського формату міжнародного інструменту.

"Прийняття українською стороною "формули Штайнмайера" як основи для політичного врегулювання є ключовим елементом для успіху саміту. Росія, беручи участь у підготовці цієї можливої зустрічі, цього саміту, як раз твердо виходить з того, що це мінімальна умова, щоб, по-перше, його провести, по-друге, дійсно показати, що нормандський формат продовжує виконувати важливу функцію як міжнародного інструменту, який дозволяє закріплювати ті результати, які досягаються контактною групою", - заявив Глушко

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі в нормандському форматі, зокрема, успішно провела розведення сил і засобів на Донбасі.

Крім того, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що програма саміту в нормандському форматі, який запланований на 9 грудня у Парижі, знаходиться на стадії підготовки. Він додав, що на сьогодні немає "ніяких планів щодо програми".