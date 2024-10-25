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Зеленский назвал даты, когда первые военные КНДР окажутся в зонах боев

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) привлечет первых военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в зону боевых действий уже с 27 по 28 октября. Это является очевидным эскалационным шагом со стороны страны-оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимир Зеленский.

Ситуация на фронте

По словам президента, сегодня, 25 октября, он выслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Особое внимание уделялось: 

  • Покровскому; 
  • Кураховскому; 
  • Лиманскому направлениям. 

Ситуация в Донецкой области остается тяжелой, но украинские воины продолжают удерживать позиции и делать все возможное для уничтожения врага. 

В Донецкой области трудно, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта.

Ситуация в Курской области

Отдельное внимание было уделено Курской области. Сейчас реализуются все поставленные задачи. 

В частности буферная зона на российской территории защищает Украину от попыток оккупанта расширить войну на востоке. 

Привлечение войск КНДР к войне против Украины

"Доложил (Сырский, - ред.) также и по привлечению Россией военных из Северной Кореи. По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани на днях", - заявил президент. 

Зеленский добавил, что мир должен четко увидеть, что Россия на самом деле желает продолжения войны, в связи с чем реакция международных партнеров должна быть сильной и принципиальной

"Фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", - отметил Зеленский. 

Отправка войск КНДР на войну против Украины

Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что Северная Корея перебросила в Россию около двенадцати тысяч своих военных. Часть этих сил, по данным ГУР, уже находится в районе боевых действий Курской области.

Между тем, издание Financial Times отмечает, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на военных из КНДР, пытаясь восстановить контроль над территориями в Курской области, которые сейчас удерживаются украинскими воинами.

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