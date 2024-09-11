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РФ нарастила производство оружия и техники, снижения темпов не ожидается, - ISW

Среда 11 сентября 2024 04:59
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РФ нарастила производство оружия и техники, снижения темпов не ожидается, - ISW Фото: Россия будет увеличивать масштабы производства оружия и техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация с 2022 года существенно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы и любое истощение запасов техники и оружия существенно не повлияет на потенциал российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на результаты исследования Кильского института мировой экономики (Германия). Согласно им, между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года, Россия увеличила производство техники, в частности:

  • танков на 215% - со 123 до 387 единиц за квартал;
  • бронемашин на 141% - с 585 до 1409 единиц за квартал;
  • артиллерийских орудий на 149% - с 45 до 112 единиц за квартал;
  • систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия на 200% - с 9 до 38 единиц за квартал;
  • систем противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия на 100% - с 6 до 12 единиц за квартал;
  • блуждающих боеприпасов Lancet на 475% - с 93 до 535 единиц за квартал.

В то же время, немецкий институт сделал оговорку касательно этой статистики, отметив, что 80% процентов российского производства бронемашин и танков до сих пор было результатом модернизации существующих танковых корпусов из предыдущих запасов, а не производства новых машин. Однако институт предупредил, что даже когда имеющиеся у России запасы вооружений закончатся, страна может существенно не уменьшить производство бронетехники.

В исследовании также отмечается, что с 2026 года темпы производства бронетехники в России, вероятно, снизятся, что будет связано с исчерпанием страной своих запасов оружия еще времен СССР. В то же время, в ближайшие годы оборонпром РФ откроет новые производственные линии, чтобы подготовиться к смягчению этого эффекта.

"После 2026 года Россия, вероятно, будет производить 350 современных танков в год, даже без открытия дополнительных производственных линий. Москва работает над увеличением внутреннего производства "тыловых систем", таких как артиллерия и противовоздушная оборона, и уменьшает свою зависимость от существующих запасов таких систем", - говорится в результатах исследования.

В Кильском институте также отметили, что поставки Северной Кореей боеприпасов, обеспечили государству-агрессору "существенный избыток" артиллерийских боеприпасов. В Институте также отметили, что предприятия российского оборонного комплекса выпускают 10 тысяч снарядов в день.

Разработки оборонного комплекса РФ

Напомним, Россия начала разработку новой ракеты для собственного противотанкового комплекса "Корнет". Новая разработка имеет много общих характеристик с украинским ПТРК "Корсар".

Военные эксперты заметили, что Россия впервые использовала во время испытаний в боевых условиях модернизированный комплекс "Панцирь-СМ-СВ".

Между тем за последние сутки, армия государства-агрессора потеряла десятки артиллерийских систем, беспилотников и автомобильной техники.

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