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Росія направила офіцерів-інструкторів на Донбас для підготовки диверсій, - розвідка

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Вівторок 06 липня 2021 14:02
Росія направила офіцерів-інструкторів на Донбас для підготовки диверсій, - розвідка Фото: Росія направила своїх офіцерів на Донбас (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Росія продовжує посилювати бойові спроможності угруповань російських окупаційних військ. На Донбас прибула група російських офіцерів-інструкторів для підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ були завезені понад 3 тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій.

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Донбас бойовики
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