Росія направила офіцерів-інструкторів на Донбас для підготовки диверсій, - розвідка
Росія продовжує посилювати бойові спроможності угруповань російських окупаційних військ. На Донбас прибула група російських офіцерів-інструкторів для підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.
Крім того, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ були завезені понад 3 тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.
Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій.