РФ пыталась атаковать Киев дронами: зафиксировано падение обломков, был пожар

Сигнал тревоги в столице объявили в 01:28 в связи с угрозой применения дронов. Почти через час стало известно, что по предварительным данным, в Деснянском районе недалеко от черты города упали обломки сбитого дрона. Как оказалось, на месте падения был пожар.

"Уточнено по состоянию на 03:10: в результате падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе зафиксировано возгорание. На месте работают пожарные. Работы по тушению завершены. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении КГВА.

Перед этим, Виталий Кличко писал, что было попадание обломков БпЛА также в Днепровском районе столицы. Он сообщил, что экстренные службы направляются на место, однако пока никаких деталей о последствиях нет.