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РФ пыталась атаковать Киев дронами: зафиксировано падение обломков, был пожар

Фото: сейчас пожар в Деснянском районе ликвидирован (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 5 апреля российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами. В одном из районов зафиксировали пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

Сигнал тревоги в столице объявили в 01:28 в связи с угрозой применения дронов. Почти через час стало известно, что по предварительным данным, в Деснянском районе недалеко от черты города упали обломки сбитого дрона. Как оказалось, на месте падения был пожар.

"Уточнено по состоянию на 03:10: в результате падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе зафиксировано возгорание. На месте работают пожарные. Работы по тушению завершены. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении КГВА.

Перед этим, Виталий Кличко писал, что было попадание обломков БпЛА также в Днепровском районе столицы. Он сообщил, что экстренные службы направляются на место, однако пока никаких деталей о последствиях нет.

Атака РФ по Киеву и области

Напомним, что в ночь на 4 апреля россияне запустили по Киеву 11 беспилотников. Силы ПВО сбили 5 из них. Пострадавших и разрушений в столице не было.

Также мы писали, что в ту же ночь враг атаковал Киевскую область. Там были повреждения, а также сообщалось о пострадавших. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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