РФ запустила по Киеву более десяти дронов: как отработала ПВО

Российская Федерация запустила 11 ударных дронов по Киеву вечером четверга, 3 апреля. Силы ПВО сбили 5 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации

Как уточнили в КГВА, за прошедшие сутки воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Общая продолжительность - 2 часа, 13 минут.

Всего, в ночь на 4 апреля в воздушном пространстве столицы и вокруг Киева зафиксировано 11 вражеских беспилотников.

"5 из них уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений в результате российских воздушных атак в пределах Киева не допущено", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронов

Вчера вечером россияне снова атаковали Украину ударными дронами по типу "Шахед". Под прицелом россиян оказались Харьков, Запорожье и Днепр.

В Харькове уже известно о четырех погибших и более 50 раненых.

Подробно об атаке РФ дронами - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что российская армия нанесла дроновую атаку по территории Киевской области. По предварительным данным, в Броварском районе в результате вражеской атаки обломками российских дронов был нанесен ущерб имуществу нескольких промышленных и частных предприятий.

Известно о двух пострадавших.