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РФ пыталась продвинуться на Лиманском направлении: Генштаб обновил карты боев

Иллюстративное фото: в Генштабе рассказали о состоянии фронта 13 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 116 боевых столкновений. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ.

Кроме этого, осуществил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, в частности 137 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.

  • Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области;
  • Новополь, Долина Донецкой области;
  • Каменское, Пятихатки Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

 

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления дронами, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 23 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 153 дроны оперативно-тактического уровня, 6 ракет, 168 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

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Война в УкраинеГенштаб ВСУ