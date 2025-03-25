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РФ пытается вклиниться на Лиманском направлении: обновленные карты от Генштаба

Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте 25 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 165 боестолкновений. Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, совершил 6261 обстрел, в том числе 142 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2640 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Большой Прикол, Миропольское, Проходы, Петрушевка, Турья, Угроиды и Краснополье Сумской области;
  • Светличное, Слатино Харьковской области;
  • Покровск Донецкой области;
  • Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Ямполовки и в сторону Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Дилиевки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки, Дачного, Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Покровска, Котляровки, Богдановки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак вблизи населенного пункта Константинополь и в сторону Разлива и Веселого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили три попытки врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новополь и в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться в сторону Лобкового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых семь - из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 18 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, три реактивные системы залпового огня, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня, 98 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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