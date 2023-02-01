РФ пытается прорвать оборону. Маляр рассказала о военной обстановке на востоке

По ее словам, на восточном фронте идут тяжелые бои. Россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.

"Враг предпринимает мощные попытки прорвать нашу оборону. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Что это значит простыми словами? Идет война. Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - рассказала Маляр.

Она подчеркнула, что украинские военные защищают каждый сантиметр земли в условиях превосходства врага в количестве бойцов и вооружении.

"Каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава - это еще один героический день, приближающий нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время. Мы обязательно победим в этой войне. Но путь к победе - это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", - добавила замминистра обороны.