РФ пытается прорвать фронт на Северском направлении и обстреливает пограничные, - Генштаб

По данным Генштаба, по состоянию на 17:00 количество боевых столкновений возросло до 64. Горячее всего - на Покровском и Торецком направлениях.

Под вражескими обстрелами оказалось приграничье Черниговщины и Сумщины, агрессор нанес удары по районум населенных пунктов Сопич, Поповка, Таратутино, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Пожня, Карповичи.

Ситуация на фронтах

В общем, с начала суток, на Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение у Волчанска.

На Купянском направлении российские войска четыре раза пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки. Три вражеские атаки украинские защитники отбили, продолжается бой.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже пять боестолкновений.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений на Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного и Выемки, где совершил семь штурмовых действий, пять из которых были отражены нашими защитниками, идут бои.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска четыре раза пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурмовых действия вблизи Часового Яра и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке бомбардировочной авиации 15 раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк десять управляемых авиационных бомб.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой, Карловки и Яснобродовки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 21 попытку штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в десяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики два раза атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Георгиевка и Константиновка.

На Времовском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Раздольного. В районе Роботино оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по районам населенных пунктов Железнодорожное и Новоандреевка.

Две неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором на Приднепровском направлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 5 августа Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. Также за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1180 кафиров.

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