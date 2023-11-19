РФ пытается усилить контроль над интернетом накануне выборов 2024 года, - ISW

Правительство России продолжает меры по ограничению доступа граждан к Интернету и усилению контроля над российским информационным пространством, вероятно, готовясь к президентским выборам 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 ноября подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах обхода сайтов, заблокированных российским правительством.

Ранее 17 октября Госдума России приняла законопроект, согласно которому агитационные материалы президента нельзя показывать на сайтах, запрещенных Роскомнадзором.

"Постановление от 17 ноября, вероятно, частично относится к контролю над российским информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года", - отметили в ISW.

Выборы президента в России

Еще в августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

А позже появилась информация, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

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