В РФ нафантазировали "угрозу" для Калининграда и прямо пригрозили НАТО ядеркой

В российском диппредставительстве заявили, что обвинения в подготовке РФ к военному вторжению в европейские страны или ведению гибридной войны не имеют под собой оснований.

По их словам, у Москва якобы нет планов или мотивов для ухудшения отношений с Европой.

Также в заявлении утверждается, что разговоры о "российской угрозе" используются Западом для оправдания роста оборонных расходов и милитаризации региона.

В то же время, в дипломатическом ведомстве РФ обвинили НАТО в военной активности у российских границ и проведении учений.

Отдельно они упомянули о возможности воздушной или морской блокады Калининградской области.

В случае реализации такого сценария, российская сторона угрожает решительным ответом с применением всего имеющегося вооружения.

"Россия будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной страны", - заявили в посольстве.

Также в дипломатическом представительстве добавили, что при таком развитии событий существует вероятность того, что РФ нанесет "превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса уже на ранней стадии конфликта".

Реакция НАТО на угрозы РФ

В НАТО подтвердили получение неофициального документа (non-paper) от РФ по Калининградской области и послали ответ, отметив оборонный характер Альянса.

"Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ (non-paper) и что мы направили ответ, в котором отметили, что НАТО является оборонным Альянсом и ни одна наша деятельность или обучение не представляют риска ни для одной части России", - заявила представитель НАТО Элисон Гарт в комментарии "Европейской правде".

В Альянсе решительно осудили любую безответственную ядерную риторику и угрозы применения силы. Там также подчеркнули, что использование гибридных тактик является "признаком отчаяния", которое не заставит НАТО отказаться от поддержки Украины и защиты своих территорий.