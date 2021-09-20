РФ почала масштабні військові навчання в Чорному морі

Відомо, що кораблі вийшли в море з окупованих територій України (м. Севастополь) та з РФ (м. Новоросійськ).

За інформацією прес-центру, вихід кораблів в морські полігони проводиться "відповідно до плану заходів бойової підготовки ЧФ на 2021 рік".

У тренуваннях залучені ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні й рятувальні судна, літаки та вертольоти морської авіації.

Вказано, що російські військові вже виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп.

Крім того, вони планують відпрацювати тралення, морський бій, пошук і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, протиповітряну оборону.

Між тим, за навчаннями будуть слідкувати безпілотні літальні апарати.