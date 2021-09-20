Масштабне переміщення техніки та заборона безпілотників: в Україні пройдуть військові навчання
В Україні 22 вересня розпочнуться військові навчання "Об’єднані зусилля - 2021". В рамках чого заплановано масштабне переміщення військової техніки та особового складу по всій території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Збройних сил України.
У зв'язку з чим, у відомстві звертаються до громадян з проханням дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій.
У прес-центрі також нагадують про відповідальність за ведення фото- чи відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів ЗСУ та спроби проникнення на їх територію.
Крім того, в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі прольоти безпілотних літальних апаратів будуть припинені.
Так, особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, СБУ проведе антитерористичні навчання у Львівській області з 29 по 30 вересня, через що можливе обмеження руху транспорту і пішоходів, а також перевірка речей та документів.