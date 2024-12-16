РФ может сделать "теневой флот" военным инструментом, - Politico

Соединенные Штаты Америки должны укрепить свои позиции в морских перевозках. Ведь Россия может использовать "теневой флот" для стратегических целей в военных конфликтах.

Как отметили в издании, с момента вторжения России в Украину в 2022 году теневой флот РФ значительно разросся. Сейчас он состоит из судов, которые работают вне официального мира судоходства. Именно поэтому "теневой флот" представляет риск для легально работающих судов, прибрежных государств и морской среды.

В то же время он представляет дополнительную угрозу для членов НАТО. Как пишет Politico, Россия может использовать этот огромный флот для стратегических морских перевозок.

Отмечается, что суда из "теневого флота" не имеют надлежащего страхования гражданской ответственности и плавают под флагами Габона и других стран с минимальным или нулевым морским опытом. До введения предельных цен и других санкций теневой флот состоял из нескольких сотен судов, перевозивших санкционные товары в Иран, Венесуэлу и Северную Корею и из них. Но Россия стала чрезвычайно зависимой от теневого флота, и поэтому многие официально работающие судовладельцы вдруг заинтересовались продажей старых судов россиянам.

Хотя теневые суда по определению трудно идентифицировать, по оценкам, сейчас этот флот составляет 17% мирового нефтяного танкерного флота. Это свидетельствует о том, что владельцы более 1000 торговых судов стали на сторону России. Эти владельцы и суда вполне могут помогать Кремлю и другими способами. В частности, Кремль мог бы использовать эти суда для стратегических морских перевозок.

В издании напомнили, что стратегические морские перевозки являются одним из видов военной деятельности, который происходит вдали от глаз общественности. В частности, коммерческие суда перевозят необходимое для армии снаряжение - от танков до горючего. И если Россия решит развязать новый военный конфликт, то может воспользоваться теневым флотом.