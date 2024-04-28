РФ может получить преимущество на фронте, но полностью оборону ВСУ не сломает, - ISW

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, что без дополнительной помощи США в сфере безопасности, Силы обороны смогут "продержаться" до марта или апреля 2024 года.

В ISW убеждены, что прибытие в ближайшие недели американской помощи на фронт, позволит украинским войскам решить текущие проблемы с материально-техническим обеспечением и приостановить российские наступательные операции. Впрочем, армия РФ активизирует усилия по дестабилизации обороны ВСУ и попытается закрепиться до прибытия в Украину помощи в сфере безопасности от США.

Два офицера украинской разведки сообщили изданию Financial Times, что российские войска планируют использовать текущие наступательные операции и ракетные удары по Украине для подготовки поля боя для ожидаемой широкомасштабной российской наступательной операции в конце мая или в июне.

Западный чиновник рассказал изданию, что российские войска могут осуществить дальнейшие "тактические прорывы" в течение следующих недель, но не "захватят" Украину полностью.

"Российские войска способны достичь значительных тактических успехов в районе Авдеевки и оперативно важной цели - захвата города Часов Яр. Однако ни одно из этих усилий вряд ли перерастет в оперативно важное проникновение в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы привести к краху оборонительной линии ВСУ в Донецкой области", - говорится в отчете ISW.