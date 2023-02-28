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РФ может нанести массированный ракетный удар в течение ближайших двух суток, - Гуменюк

Фото: Руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В ближайшие сутки Россия может осуществить массированный ракетный обстрел территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке", - указала спикер.

В то же время Гуменюк отметила, что сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

"Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие меры, которые он уже провел, то есть расследование с помощью БПЛА и запуска "Шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, - все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале к повтору такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток", - предупредила представительница ОК "Юг".

Напомним, вечером 28 февраля в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.

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