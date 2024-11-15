РФ может держать в Каспийском море носители для пусков "Ониксов" и "Цирконов", - ВМС

Он отметил, что в Каспийском море россияне также держат носители крылатых ракет, как в Черном и Азовском. В Каспийском море могут быть носители с унитарными пусковыми установками. Однако эта информация еще проверяется.

"В отличие от нашего Азово-Черноморского региона, здесь у них 8 носителей, которые способны запускать только "Калибры". То есть, на некоторых других проектах у них уже стоят унитарные, которые могут запускать еще "Ониксы" и "Цирконы" теоретически. И в составе Каспийской флотилии, возможно, есть такие образцы", - сказал спикер.

Плетенчук добавил, что в районе Каспия есть по крайней мере несколько носителей крылатых ракет. По его словам, технические характеристики позволяют использовать их из той акватории, но подтвержденных кейсов пока нет.