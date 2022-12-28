РФ может бить "Калибрамы" даже из пунктов базирования: Гуменюк указала на важный нюанс

"Надо понимать, что атаковать ракетами типа "Калибр" с надводного и подводного носителя они могут даже с пунктов базирования. Поэтому надо осознавать эту опасность и понимать, хотя это также опасно и для этого пункта базирования, но когда же россияне берегли то, что не их", - объяснила она.

Черное море штормит

Напомним, недавно Гуменюк рассказывала о том, что Черное море "на стороне Украины", поскольку оно штормит, что не дает россиянам вывести свои корабли с ракетами, поэтому враг максимально завел свою группировку в пункты базирования.

Впрочем, она заметила, что это не повод расслабляться, потому что корабли могут вернуться. Поскольку это не столь критический шторм, который не позволит вообще выходить в море и выполнять задачи.

Добавим, что по последним данным, в Черном море оккупанты держат на боевом дежурстве до трех кораблей.

Ранее военные объяснили, что если Россия выводит к акватории Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины.

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